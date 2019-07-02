Arnavutköy'deki organize suç operasyonunun içeriği belli oldu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy 'de yaptığı operasyonun içeriği belli oldu. "Yaşarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ekipleri desteğiyle Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da Batmanlı 'Yaşarlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Organize polislerinin baskın yaptığı adreslerden birisi de Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan 3 katlı Yaşar apartmanıydı, ekipler burada 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca da ele geçirildi.

Operasyonda 'Yaşarlar' suç örgütü üyesi toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 91 mermi ve kartuş ile el telsizi ele geçirildi. Suç örgütü üyesi 4 kişinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi 'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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