ARNAVUTKÖY'DEKİ SİMİTÇİ O ANLARI ANLATTI

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy 'de zabıta ekiplerinin el koymaya çalıştığı tezgahtaki tüm simitleri bir esnaf tarafından satın alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi simitçi konuştu.

Arnavutköy'de yaşayan ve lise son sınıfta okuyan Emrah Aydın, hafta sonları simit satarak hem harçlığını çıkarıyor hem de ailesinin geçimine destek olmaya çalışıyordu. Yarıyıl tatilinde simit sattığı sırada Arnavutköy'de Zabıta ekiplerinin müdahale ederek simit tezgahına el koymaya çalışması üzerine çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstermiş ve zabıtanın genç simitçinin tezgahını almasına izin vermemişti.

Zabıta ile yaşadığı tartışmaya dahil olan bir esnaf, genç simitçinin tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak zabıtanın el koymasının önüne geçmişti. Tüm bu yaşananlar ise bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınmıştı. Görüntülerin yayınlanması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine, gündemde yer bulan o genç simitçi Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

"O ESNAF ABİ SATIN ALMASAYDI, ZABITA HEPSİNE EL KOYACAKTI"

Hastane önündeyken simit sattığını söyleyen Emrah Aydın, "Bir anda zabıtalar geldi. Kusura bakmayın, 'tezgahımı kaldırırım' dememe rağmen zorluk çıkardılar. Zaten 1 hafta öncesinden yine tezgahıma el koymuştular. 3-4 zabıta üzerime çullanınca çevredeki esnaflardan birisi gelerek zabıtalara kızdı. Tüm simitlerimi satın aldı. Eğer o abi almasaydı, zabıta tüm simitlerime ve simit arabama el koyacaktı." dedi.

OKUL HARÇLIĞI İÇİN SİMİT SATIYOR

Emrah Aydın, "Tezgahımdaki tüm simitleri alan ve bana 250 lira veren o esnafı daha sonra ziyaret ederek parasını geri vermek ve simit arabamı almak istedim. Ancak o esnaf abi kabul etmedi, 'Sen öğrencisin ve o verdiğim para da helal olsun, okul harçlığı yap' dedi ve aracımı üzerindeki simitlerle birlikte bana teslim etti. Ben de tezgahtaki tüm simitleri bedava yoldan geçen herkese dağıttım. Daha sonra o bölgeye simit satmaya gitmedim. Tedirginim çünkü. Son birkaç gündür o güne ait görüntüler sosyal medyada çok kere paylaşılmış. Olumlu yorumlar beni duygulandırdı. Gazeteciler bana ulaşmaya çalıştı. Ben öğrenci adamım. Lise son sınıfa giderken hem harçlığımı çıkarmak, hem de aileme az da olsa destek olmak için bu işi yapıyorum. Zabıtalar, bize karşı biraz daha nazik olabilirler. Bu iş olmazsa başka iş yapacağız. Zaten hafta içi okula gidiyorum, hafta sonları simit satıyorum" diye konuştu.

"HIRSIZLIK YAPMIYORUZ, ALNIMIZIN TERİYLE EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ"

Simit satıcısı amcası Cevdet Aydın da, "Biz seyyar satıcıyız. Vatandaş sokak simidini seviyor. Biz bu işi yaparken belediye zabıtası bize izin vermiyor. Yakaladıklarında simitlerimizi ve arabalarımızı alıyorlar. Belediyeye gidip iş istiyoruz ancak iş vermiyorlar. Başka iş olsa yaparız ancak şuan ailemizin geçimini sağlamak için mecburen bu işi yapmak zorundayız. O gün yeğenimin yaşadığı olay ne yazık ki hepimizi çok üzdü" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mağdur simitçi Emrah aydın ile röp.

-Simitçi Cevdet Aydın ile röp.

-Görgü tanığı Ceyhun Zengin ile röp.

-Görgü Tanığı Batuhan Toprak ile röp.

-Aktüel