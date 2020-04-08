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Arnavutköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:28
Arnavutköy 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy- Sultangazi yolu memba mevkisinde Mehmet Ali E.'nin kullandığı 34 BV 639 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçidin ayaklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralı daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arnavutköy’deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Sultangazi, Arnavutköy, Güncel
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