Arnavutköy Hamsi Festivali'nde 3 Ton Balık Tüketildi

02 Aralık 2018 Pazar 16:32



02 Aralık 2018 Pazar 16:32

– ARNAVUTKÖY Belediyesi, 6'ncı hamsi festivalini düzenledi. Gerçekleştirilen organizasyona katılan çok sayıda vatandaşa yaklaşık 3 ton balık ikram edildi.Arnavutköy Belediyesi'nin, Sivil Toplum Kuruluşları'nın da iş birliğiyle 6'ncı kez düzenlediği hamsi festivali gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtılırken, festivalin açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Yıllardır bu ilçede birlikte yaşıyoruz. Çok güzel günleri de sıkıntılı zamanları da yaşadık. Ama çok şükür geleceğin önemli bir ilçesi olan Arnavutköy'ümüzde yaşamaktan mutluyuz" dedi.Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Baltacı, "Hamsi bizim hem sofralarımızı süsleyen, vitamin değeri yüksek bir besin kaynağı. Hayatımızda sonsuz bir yeri var. Onu vesile ederek Arnavutköy'deki kardeşlerimizi bir araya topladık" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından ızgaranın başına geçen Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti."BALIĞI KUYRUKTA BEKLEYEREK ALMAK DAHA GÜZEL"Etkinliğin çok eğlenceli olduğunu ifade eden 11 yaşındaki Berfin Altun, "Babamın telefonuna mesaj geldi. Biz de hemen buraya geldik. Etkinlik çok güzel" dedi. Olgun Gözen de, "Normalde gidip alınıp evde de yenilebilecek bir besin. Yine de balığı böyle kuyrukta bekleyerek almak daha güzel oluyor. Dayanışma ve birlik beraberlik içinde olunuyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - İstanbul