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Arnavutköy Karaburun'da dev dalgalar oluştu

İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye devam ediyor.

07.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16
'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle 'un kıyı kesimlerinde dev dalgalar oluşurken, balıkçı tekneleri ise kıyıda bekletildi. Sahile vuran dev dalgalar adeta dalgakıranı yuttu.
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağmur birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Sahil kesimlerde yağmur, rüzgarın da etkisiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Arnavutköy Karaburun'da şiddetli fırtına şeklinde esen rüzgar dev dalgaların oluşmasına sebep oldu. Sahile vuran dev dalgaların adeta dalgakıranı yuttuğu görüldü.
Dalgakıranı aşan dev dalgalar bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini de durdurdu. Balıkçı teknelerinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kıyıda bekletildikleri görüldü.
"SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR"
Karaburun'da 40 yıldır balık ağı ören Muammer Bingöl, "Birkaç gündür hava felaket. Limanımızın içi çok bozuk. Tekneleri arkadaşlar emniyet için bağladı ama sabaha kadar nöbet tuttular. Teknelerin içine dahi binemiyorlar. Bir hafta önce yine aynı havayı yaşadık ama bu biraz daha sertti" dedi.
(Serdar Ünal/İHA)
Arnavutköy Karaburun'da dev dalgalar oluştu

Arnavutköy, Karaburun, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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