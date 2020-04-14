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ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul Arnavutköy'de sahilde kadın cesedi bulundu.

14.04.2020 01:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:55
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbul Arnavutköy 'de sahilde kadın cesedi bulundu. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının ölüm sebebinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu Adli Tıp Kurumunun incelemesi sonucu belli olacak.
Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Akşam 19: 50'de Karaburun Sahili'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sahilde bir kadının yarı çıplak halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 30'lu yaşlarda olan kadının uzun süre suda kaldığı ve dalgaların etkisi ile akşam saatlerinde cesedinin kıyıya vurduğu düşünülüyor.
Cansız bedeni Karaburun Sahiline vuran kadının bulunduğu alan, Jandarma ekiplerince çevrildi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ’NDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Karaburun, İstanbul, Güncel
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