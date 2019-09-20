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Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi

Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHA Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı.

20.09.2019 20:38Arnavutköy katliamını yapan aydın asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi
Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA
Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.

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Aydın'ın araçtan indirilmesi
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Arnavutköy, İstanbul, Aydın, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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