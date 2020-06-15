Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı

AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı yapılırken İstanbul Arnavutköy'ü kaplayan bulutlar adeta gündüzü geceye çevirdi.

15.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:02

Arnavutköy'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Gündüz vaktini adeta geceye çeviren bulutlar görüntülendi.

AKOM'DAN UYARI ÜSTÜNE UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamada, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Yağışların kenti terk etmeyeceğini belirten açıklamada "Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

İşte Arnavutköy'den gelen fotoğraflar;

ARNAVUTKÖY'Ü SARAN KARA BULUTLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
ARNAVUTKÖY'Ü SARAN KARA BULUTLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
ARNAVUTKÖY'Ü SARAN KARA BULUTLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Güncel, Haber

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