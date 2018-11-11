Arnavutköy'ün İlk Fotoğraf Sergisi Açıldı

Arnavutköy
'ün ilk fotoğraf sergisi açıldı' Tüm Renkleriyle Arnavutköy' fotoğraf yarışması sonuçlandıArnavutköy'ün fotoğraflarla anlatıldığı ilk sergi vatandaşlarla buluştu
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy Belediyesi
tarafından ilk kez düzenlenen 'Tüm Renkleriyle Arnavutköy' sergisi vatandaşlarla buluştu. Sergide konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı
, " Yapılan bu sergi ilçemizin geleceği için ciddi bir arşiv niteliği görecektir " dedi. Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin doğal güzelliklerini ve yaşantısını göstermek amacıyla ilk kez fotoğraf yarışması düzenlendi. 'Tüm Renkleriyle Arnavutköy' adlı fotoğraf yarışmasına katılım oldukça yoğun oldu. Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezinde açılışı yapılan 'Tüm Renkleriyle Arnavutköy' isimli sergiye Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim
Baltacı, yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.İlçenin dört bir köşesinden fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen manzara fotoğrafları dereceye girebilmek için adeta kıyasıya yarıştı. Kurdele kesimi sonrası açılışı yapılan sergi alanını dolaşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı bazı fotoğrafçılarla kısa süreli sohbet etti. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Baltacı, ardından ödül sanatçıların fotoğraf çekinme istediğini de geri çevirmedi. Arnavutköy'de ilk kez yapılan fotoğraf yarışmasına 210 yarışmacı katılırken, 840 eseri arasından 52 fotoğraf ödül almaya ve sergilenmeye layık görüldü. Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü Turan Topalar alırken, ikincilik ödülünü Adem Türkel, üçüncülük ödülünü ise Caner Başer aldı. Belediye başkanı Haşim Baltacı tarafından dereceye giren yarışmacılara plaket takdim edildi."Arnavutköy'ün birbirinden güzel fotoğraflarını sergileme fırsatı bulduk"Çekilen fotoğrafların Arnavutköy'e katkı sağlayacağını belirten Arnavutköy Belediyesi Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Burada 800'den fazla fotoğrafın içerisinden yaklaşık olarak 200'ün üzerinde fotoğrafın yarıştığı bir sergi oldu. 52 sanatçımızın fotoğraflarıyla bu sergimizi açtık. Arnavutköy'ün birbirinden güzel fotoğraflarını sergileme fırsatı bulduk. İlçemizin geleceğinde ciddi bir arşiv, ilçemizin geleceğinin sergilenmesinde de önemli bir sanatsal haline gelecek. Bu çalışmaları albüm haline getireceğiz ve çeşitli etkinliklerimizde kullanacağız" dedi."İstanbul'un kenarında müthiş bir doğa"'Tüm Renkleriyle Arnavutköy' adlı sergide birincilik ödülüne layık görülen Turan Topalar, " Arnavutköy'ü dört yıldır fotoğraflıyorum. Bu yarışma için 10 kez Arnavutköy'e geldim bu süre içerisinde yaklaşık olarak bin kilometre yol kat etmişimdir. Arnavutköy'ün değişime uğrayacağını düşünüyorum çok doğası bakir ve gördüğünüz gibi arka alana yeni bir şehir kuruluyor. İstanbul'un kenarında müthiş bir doğa ve bu doğayı ben fotoğrafladım" şeklinde konuştu.
Ahmet Haşim Baltacı,İstanbul,Arnavutköy
11 Kasım 2018 Pazar 17:15