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Arnavutköy Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret etti

Arnavutköy Vefa Destek Grubu üyelerinin anneleri ziyaret etmesi Anneler hediye verilmesi Ali Sancak'ın konuşması Arnavutköy Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret etti İSTANBUL - Arnavutköy Vefa Destek Grubu üyeleri, Arnavutköy'de ikamet eden 100 yaş ve üstü...

10.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:01
Arnavutköy Vefa Destek Grubu üyelerinin anneleri ziyaret etmesi
Anneler hediye verilmesi
Ali Sancak'ın konuşması Arnavutköy Vefa Destek Grubu, Anneler Günü'nde 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret etti
İSTANBUL - Arnavutköy Vefa Destek Grubu üyeleri, Arnavutköy'de ikamet eden 100 yaş ve üstü annelerin kapısını çalarak, Anneler Günü'nü kutladı.
Yaşlılara sürpriz yapan ekipler, hediyelerle birlikte onlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın selamlarını götürdü.
Vefa Destek Grubu'nun ziyaret ettiği annelerden 110 yaşındaki Gülhanım Çiçekdal'ın oğlu 77 yaşındaki Ali Sancak, annesinin 34 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirterek, şunları söyledi:
"Annem 1910 doğumlu ama çok net değil. Çünkü Maçka'da kaymakamlık tamamen yanmıştı. Annem 1951'de 3 çocukla birlikte dul kaldı. O zaman yokluk vardı. Bize yine de bakardı. Bize hem annelik hem babalık yaptı, büyüttü. Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir şeyi unutmadı, bugün de bizleri ziyaret etti."
Ziyaretler sırasında Vefa Destek Grubu üyeleri, Bakan Soylu'nun annelere gönderdiği mektubu da okudu.
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Arnavutköy Vefa Destek Grubu, Anneler Günü’nde 100 yaş ve üstü anneleri ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Anneler Günü, Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Haber

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