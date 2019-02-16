Arnavutluk'ta hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, başkent Tiran'da erken seçim talebiyle sokaklara indi. Demokratik Parti'nin (PD) liderliğinde düzenlenen eylemde, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin bulunduğu hükümet binasına girmek isteyen bazı göstericiler polisle karşı karşıya geldi.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=https://tr.euronews.com/2019/02/16/arnavutlukta-eylem-yapan-muhalifler-hukumet-binasina-saldirdi&v=1Yrimy7nm7I&event=video_description&redir_token=eyonhAlLnk8JVyDvb1R7TKyz5mF8MTU1MDQxMzg1NUAxNTUwMzI3NDU1' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F16%2Farnavutlukta-eylem-yapan-muhalifler-hukumet-binasina-saldirdi&v=1Yrimy7nm7I&event=video_description&redir_token=eyonhAlLnk8JVyDvb1R7TKyz5mF8MTU1MDQxMzg1NUAxNTUwMzI3NDU1' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCLzU7Om7wOACFWzm4wcdcCkPVij4HUiyt573stO4xdUB' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/16/ar...</a>