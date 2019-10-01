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Arnavutluk Avlonya Valisi Başkan Gürün'ü ziyaret etti

Muğla'da Avlonya şehri ile işbirliği ve ortak çalışmalara yönelik niyet beyanı imzalamak için Muğla'ya gelen Avlonya Valisi Flamur Mamaj Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

01.10.2019 14:19Arnavutluk Avlonya Valisi Başkan Gürün'ü ziyaret etti
Muğla'da Avlonya şehri ile işbirliği ve ortak çalışmalara yönelik niyet beyanı imzalamak için Muğla'ya gelen Avlonya Valisi Flamur Mamaj Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Arnavutluk halkı ile gelenek ve göreneklerin dışında genetik bir bağ bulunduğunu belirtti. Başkan Gürün, "Bu bağımızı daha çok temasla, birbirimize gelip gitmekle, birlikte sohbet etmek ve bir fincan kahve içmekle daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum. Bunun ötesinde ekonomik birliktelik, siyasi alanda özellikle Avrupa Birliği konusunda işbirliği içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Bizim dostluğumuz geleneksel. Bugün oluşan bir dostluk değil. Öylesine derin bir dostluğumuz var ki birçok atasözümüz bile birbirine benziyor. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, bunun yanında günlük konuşmalarımızda yüzlerce Türkçe kelimeler de aynı. Tarihten gelen genetik birlikteliğimiz bizi birbirimize daha yakın hale getiriyor. Bugün Muğla valisi ile bir iyi niyet protokolü imzaladık. Kendisini vilayetimize davet ettim. Sizi de burada resmi olarak vilayetimize misafirimiz olmaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Osman Gürün, Avlonya, Gürün, Muğla, Yaşam

Kaynak: İHA

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