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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye ve diğer bazı ülkelere geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremle ilgili yardımlarından dolayı teşekkür etti.

18.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:44Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür
Başbakanı Edi Rama, ve diğer bazı ülkelere geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremle ilgili yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Rama, Brüksel'de Arnavutluk'taki deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nın ardından basına açıklamalarda bulundu.
Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür eden Rama, konferansın ardından açıklanan toplam 1,15 milyar avroluk yardım taahhüdünü "büyüleyicinin ötesinde" olarak nitelendirdi.
Rama, "Burada şahit olduğumuz inanılmaz derecede memnun edici." dedi.
Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremde 51 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin kişi yaralanmış ve çok sayıda yapı zarar görürmüştü.

Arnavutluk, Edi Rama, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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