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Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türk halkının yanındayız"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.

25.01.2020 02:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:10Arnavutluk Başbakanı Rama:
Başbakanı Edi Rama, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.
Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.
Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk, Edi Rama, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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