Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor

Arnavutluk'ta geçtiğimiz Salı günü 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 26 Kasım'da saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından en büyüğü 5 olan 524 artçı daha gerçekleşti. Beşik gibi sallanmaya devam eden ülkede bugün yerel saatle 11.52'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Avrupa ülkesinde yaşanılan depremlerde ölü sayısı 41'e ulaştı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ederken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Türk yetkililer ve halkına destek ve yardım çağrısında bulundu.

"BANKA HESAPLARI AÇILMIŞTIR"

Arnavutluk Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arnavutluk Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı ve Arnavutluk İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'de bulunan dostlarını, dernekleri/vakıfları ve şirketleri bu zor zamanlarda depremden etkilenen ailelere ve ihtiyaç duyan vatandaşlara yapılmak üzere, katkı ve yardımlarınızı sunmaya davet ediyoruz. 26 Kasım ve devamında meydana gelen depremlerden etkilenen tüm ailelere yardım etmek için Arnavutluk Hükümeti tarafından banka hesapları açılmıştır."

Arnavutluk'a yardımda bulunmak isteyenler aşağıdaki banka hesaplarına desteklerini iletebilir: