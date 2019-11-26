Haberler » Güncel » Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı - Haber

Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

26.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:40
depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
Enis TABAK, (DHA) - Arnavutluk'un Durs şehrinde gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı Durs'ta bir çocuk enkaz altından çıkarıldı.
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 250 kişi de yaralandı. Deprem sırasında bir binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan küçük çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Merkezi Arnavutuk Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem; Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan'da da hissedildi.
Arnavutluk depreminde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Arnavutluk, Prizren, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:58 Uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
11:57 4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı
11:53 Vali Erin fabrikaları ziyaret etti
11:52 Başkan Tütüncü: "Kadına şiddet insanlığa ihanettir"
11:52 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 85'inci gününde
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:04 Son dakika: "MİT, CHP'yi karıştırıyor" iddialarına Erdoğan'dan yanıt: MİT'e gerek yok, Muharrem Bey yeter
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:33 Sıfır Bir Adana'nın Yahya'sı EDHO'nun kadrosuna dahil oldu
26.11.2019 11:59:16