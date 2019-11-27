Haberler » Güncel » Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi - Haber

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldiArnavutluk, (DHA)- Arnavutluk'ta dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:09
depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi
Arnavutluk, (DHA)- Arnavutluk'ta dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen dünkü depremde bilanço artıyor. Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şimdiye kadar depremde 25 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralandı. Deprem sonrası 250 civarında artçı sarsıntı olduğu kaydedildi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Durres kentindeki yıkılan bir apartmanın enkazından 44 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.
Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Arnavutluk depreminde ölü sayısı 25'e yükseldi

Arnavutluk, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:55 DHA YURT BÜLTENİ-15
14:55 İngiliz turist, sahilde çöp topladı
14:55 Otomat takılan köy çeşmesi ilgi odağı oldu
14:55 Bodrum'da 3 ayda 11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı
14:54 SULTANGAZİ'DE CEP TELEFONU HIRSIZLARININ KAÇIŞI KAMERADA
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
27.11.2019 14:55:59