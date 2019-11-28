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Arnavutluk depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 40'a yükseldiEnis TABAK, Prizren (DHA)- Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı.

28.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:47Arnavutluk depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi
depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi
Enis TABAK, (DHA)- Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen dünkü depremde bilanço artıyor. Arnavutluk medyası şimdiye kadar 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu bölgede Türkiye'den gelen AFAD ekibi de gece boyunca molozlar arasında çalışmalarını sürdürdü. Bölgede Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) gönderdiği gıda, giyim ve battaniye malzemeleri depremzedelere verilirken, AFAD ekipleri de gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Arnavutluk'ta yaşanan deprem nedeniyle Arnavutluk ve Kosova'da bugün ulusal yas ilan edildi.
AFAD ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü olan Dıraç'ın Thumane ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipte yer alan 15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.
Deprem sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeye giden koordinasyon ekibinde yer alan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi de depremzedelere tıbbi destek verirken, Türk Kızılayı ve AFAD İnsani Yardım Ekibi, aile çadırları kurarak acil insani ihtiyaçları karşılıyor. Arnavutluk'un yardım çağrısı yapması sonrası 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibi bölgeye ulaştı. Depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları da hemen yola çıktı.

Arnavutluk, Prizren, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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