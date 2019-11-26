Haberler » 3. Sayfa » Arnavutluk depreminde ölü sayısı 9'a yükseldi - Haber

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 9'a yükseldi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

26.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:45Arnavutluk depreminde ölü sayısı 9'a yükseldi
'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Arnavutluk'un başkenti 'ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle ölü sayısı artıyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. deprem Durs, Tiran, Thuman gibi şehirlerde binaların çökmesine ve hasar görmesine yol açtı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri 28 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Christos Stylianides, AB'nin yardıma hazır olduğunu ifade ederek Arnavutluk sivil koruma yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti.

Depremin Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan'da 10 milyona yakın insan tarafından hissedildiği belirtildi. - TİRAN

Arnavutluk, Deprem, Tiran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:58 Bilecik merkezli usulsüz sağlık raporu operasyonu
14:52 Tekirdağ'da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı
14:52 Kürtün'de hurda otomobil yangını korkuttu
14:52 Samsun'da aranan 27 kişi yakalandı
14:43 75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 15:05:54