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Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı

ARNAVUTLUK'ta dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve uçakla İzmir'e getirilip, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Cüneyt Kılınçpınar (42), sabah saatlerinde ameliyata alındı.

27.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:59Arnavutluk depreminde yaralandı, İzmir'de ameliyata alındı

ARNAVUTLUK'ta dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve uçakla 'e getirilip, Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Cüneyt Kılınçpınar (42), sabah saatlerinde ameliyata alındı. Belinde kırık olan Kılınçpınar, "Çok şükür iyiyim" dedi.

'un Tiran kentinde dün saat 03.45'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, konakladğı otel yıkılan Cüneyt Kılınçpınar, enkaz altında kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkan ve Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle uçakla dün gece İzmir'e getirilen Kılınçpınar, Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cüneyt Kılınçpınar, bu sabah ameliyata girdi. Belinde kırık olduğu öğrenilen Kılınçpınar'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çalıştığı fabrikanın Arnavutluk'ta bulunan işçilerine eğitim vermek için ülkeye gittiğini belirten Kılınçpınar, ameliyata girmeden önce DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Depremde enkaz altında kaldıktan sonra kendi imkanlarımızla çıktık. Depremin ardından büyükelçimiz bizlere ulaştı ve Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmayla dün gece saatlerinde İzmir'e getirildim. Doktorlar, belimde kırık olduğunu söyledi. Bu yüzden belimden ameliyat olacağım. Çok şükür iyiyim."



Arnavutluk, Sabah, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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