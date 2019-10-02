Haberler » Spor » Haber

Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

02.10.2019 14:15Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.
Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maça yoğun ilgi var. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, taraftarlara teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takımımızın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz."



A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:37 Marco rose: baskılı oynayacağız
21:31 Obradovic: Real Madrid maçı güzel bir sınav olacak
21:18 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
21:16 Marcel Koller: Zorlayacaklar ama önlemler aldık
21:16 Beşiktaş, Wolverhampton'a hazır
21:16 Filenin sultanları'nın olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu
21:07 Yıldız taekwondoculardan 3 madalya daha