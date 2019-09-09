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Arnavutluk polisi türk bayraklı katamaranı araştırıyor

Arnavutluk'ta Türk bayraklı bir katamaran, Şingin sahiline 12 mil uzaklıkta motoru çalışır halde bulundu.

09.09.2019 13:15 Arnavutluk polisi türk bayraklı katamaranı araştırıyor
Arnavutluk'ta Türk bayraklı bir katamaran, Şingin sahiline 12 mil uzaklıkta motoru çalışır halde bulundu. Polisin yaptığı incelemede, katamaranda Sezgin Yavuz isimli şahsa ait kimlik belgeleri dışında bir şey bulunmadı. Interpolun de desteğiyle olayla ilgili araştırma sürüyor.
Gazeta MAPO'da yer alan habere göre, 6 Eylül'de yerel saat ile 21.00 civarı 'Atik Bey' isimli Türk bayraklı katamaran, Adriyatik Denizi'nde Şingin sahiline 12 mil açıkta motoru çalışır halde bulundu. Polisin yaptığı açıklamada, katamarının boş olduğu, katamaranda Sezgin Yavuz isimli şahsa ait kimlik belgelerinin bulunduğu ve yasadışı herhangi bir şeyin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, katamaranın Şingin limanına getirildiği ve burada tutulduğu bilgisi de yer aldı.
Arnavutluk basını, sahil güvenlik yetkililerinin, katamarandaki kişilerin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceğinden de şüphelendiklerini yazdı.
Ayrıca haberde, Interpolun de desteğiyle polisin, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığına yer verildi.



Arnavutluk, Eylül, Dünya

Kaynak: DHA

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