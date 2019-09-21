Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğündeki deprem

Arnavutluk'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 68 kişinin yaralandığı belirtildi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün meydana gelen ve merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olan depremde 68 kişinin yaralandığı ve söz konusu yaralıların başkent Tiran ve Dıraç'taki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun ağır olmadığı kaydedilen açıklamada, "Büyük çoğunluğu, hastanede yapılan müdahaleden sonra taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı, hastanelere takviye sağlık ekibi sağladı ve her türlü acil duruma karşı hazır durumdadır." denildi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu depremin, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini söyledi.

Bakan Xhaçka, ilk depremin ardından birkaç artçı sarsıntının da yaşandığını belirterek, depremin, özellikle başkent Tiran ve Dıraç olmak üzere ülke genelinde, onlarca binada hasara yol açtığını vurguladı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılmıştı.