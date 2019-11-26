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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.11.2019 06:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 06:34Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

ARNAVUTLUK'un başkenti 'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında 'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.



Arnavutluk, Deprem, Tiran, Dünya

Kaynak: DHA

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