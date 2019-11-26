Haberler » Güncel » Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - Haber

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti.

26.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:32Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem
'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrinde meydana gelen depremde 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Savunma Bakanı Olta Xhaçka, sabaha karşı 03.55'te kaydedilen, merkez üssü Dıraç olan ana depremin ardından 5,5 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.
Xhaçka, 100'ün üstünde artçı sarsıntının gerçekleştiğini ve yenilerinin de olabileceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tiran, Dıraç, Akçahisar (Kruja), Kurbin ve Leş (Lezha) şehirlerinde 600'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı bildirildi.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü (IGJEUM), merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki ana depremin, 6,4 büyüklüğünde olduğunu kaydetmişti.
Eğitim, ve Gençlik Bakanlığı ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini, ilerleyen günler için daha sonraki zamanlarda bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.
- Cumhurbaşkanı ve Başbakandan açıklamalar
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama, ülkede meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Meta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dıraç depreminin sonuçlarının çok dramatik olduğunu ve sadece devlet olarak değil vatandaşların da olağanüstü organize olması gerektiğini belirterek, "Kurumlara çalışmaları için teşekkür ederken, tüm işletmelere ve vatandaşlara binlerce aileye bu dramatik anın üstesinden gelinmesine bir şekilde yardımcı olmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Başbakan Rama da arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar sabırla ve iyi şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Kosova, İtalya, Yunanistan, Fransa, Türkiye, Sırbistan ve Karadağ'dan uzman ekiplerin birkaç saat içinde Arnavutluk'a gelmeye başlayacak." açıklamasında bulundu.
Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

Arnavutluk, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:01 CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan
17:00 Sivas'ta Kutadgu Bilig sergisi
17:00 Siirt pervari'de, pkk'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi
16:56 Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret
16:54 Trafikte kadına şiddet
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
26.11.2019 17:01:50