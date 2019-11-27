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- Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpeklerle sürüyor

- Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpeklerle sürüyorTİRAN - Arnavutluk'u dün vuran depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

27.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:23
- 'ta arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpeklerle sürüyor
TİRAN - Arnavutluk'u dün vuran depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türk arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda eğitimli köpekler yer alıyor.
Arnavutluk dün önce 6.4 ardından da 6.3 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Depremin vurduğu bölgelerde çok sayıda bina yıkılmıştı. Türkiye dahil birçok ülkeden bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Türk ekiplerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, dün yıkılan 5 katlı bir binadan gece saatlerinde 5 kişi kurtarıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kurtarma çalışmalarına burnu hassas eğitimli köpekler de katılıyor. Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
- Arnavutluk'ta arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpeklerle sürüyor

Arnavutluk, Güncel

Kaynak: İHA


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