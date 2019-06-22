22.06.2019 11:53
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Arnavutluk'ta binlerce muhalif, başbakanlık ofisi önünde hükümeti protesto etti

Arnavutluk

Arnavutluk’ta binlerce muhalif, Başbakan Edi Rama’nın ofisi önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Batı ülkelerinin şiddet karşıtı çağrılarının ardından göstericiler ile polis arasında herhangi bir çatışma yaşanmadı.

Arnavutluk'ta binlerce muhalif, Başbakan Edi Rama'nın ofisi önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Batı ülkelerinin şiddet karşıtı çağrılarının ardından göstericiler ile polis arasında herhangi bir çatışma yaşanmadı.

Ülkedeki merkez sağ muhalif partiler, erken genel seçim yapılması çağrılarından aylar sonra usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yerel seçimleri boykot etme kararı almıştı. Öte yandan Arnavutluk'ta iktidarda olan Sosyalist Parti lideri Rama, cuma günü verdiği bir röportajında, ülkedeki muhaliflerin eylemlerine rağmen 30 Haziran'da yapılması planlanan yerel seçimlerin gerçekleşeceği konusunda kararlı olduğunu açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com
Edi Rama , Arnavutluk , Dünya

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