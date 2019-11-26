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Arnavutluk'ta deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı - TİRAN

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

26.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:08
'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin , Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Eğitim, ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.
Arnavutluk'ta deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı - TİRAN

Arnavutluk, Deprem, Tiran, Güncel

Kaynak: AA


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