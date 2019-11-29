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Arnavutluk'ta deprem bilançosu: ölü sayısı 49'a yükseldi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı 49'a yükseldi.

29.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:56Arnavutluk'ta deprem bilançosu: ölü sayısı 49'a yükseldi
'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı 49'a yükseldi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede artçı depremler yaşanıyor.

Arnavutluk'ta 3 gün önce yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz altında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bölgedeki yerel kaynaklardan elde edilen ve Başbakan Edi Rama'nın da açıklamasına göre ölü sayısı 49'a çıktı. Hayatını kaybedenlerin 15'i Durres kentinde, 23'ü Kruje'e ve 1 ölü ise Kurbin kentinde olduğu aktarıldı. Yaralıların sayısına ilişkin yapılan açıklamalarda da en az 750 kişinin yaralı olduğu belirtiliyor. Gün içerisinde artçı depremlerin yaşandığı öğrenilirken enkaz altına kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. - TİRAN

Arnavutluk, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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