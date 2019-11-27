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- Arnavutluk'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi- Otel enkazında kalan 1 kişiyi kurtarma...

- Arnavutluk'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi Otel enkazında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyorTİRAN - Depremin vurduğu Arnavutluk'ta meydana gelen yıkım havadan görüntülendi.

27.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:06
- 'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi
Otel enkazında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
TİRAN - Depremin vurduğu Arnavutluk'ta meydana gelen yıkım havadan görüntülendi.
Arnavutluk dün önce 6.4 ardından da 6.3 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem yerel hem de Türkiye'den giden arama kurtarma çalışmaları depremin en şiddetli vurduğu Durres'te çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İnsani Yardım Derneğinin arama kurtarma ekipleri ile birlikte AFAD ekipleri ve bölgenin yerel ekipleri enkaz üzerinde zaman zaman elleri ile zaman zaman da dev vinç yardımıyla moloz yığınlarını kaldırıyor. Ekipler, depremde yıkılan bir otelin enkazı altında kalan 1 kişiyi arıyor. Enkaz altında kalan kişinin resepsiyon görevlisi olduğu öğrenildi. Bölgedeki en işlek otellerden biri olan otelin yaz dönemlerinde çok sayıda yabancı turisti de ağırladığı kaydedildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmalar 30 saattir devam ederken, otelin karşısında bulunan bir başka otelin de geriye doğru yattığı görüldü.
Arama kurtarma çalışmaları ve depremin vurduğu bölge İhlas Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi.
Hak Arama İnsani Yardım Derneği'nde görevli Sami Çavuş, "Haber bize ulaşır ulaşmaz, sabah saatlerinde buraya vardık. AFAD'daki müdürle görüşerek ortak çalışmalarımıza başladık" dedi.
- Arnavutluk'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi- Otel enkazında kalan 1 kişiyi kurtarma...

Arnavutluk, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA


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