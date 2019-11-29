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Arnavutluk'ta depremde ölenlerin fotoğrafları direklere asılarak duyuruluyor

TİRAN (İHA) – Arnavutluk'un Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı.

29.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:48Arnavutluk'ta depremde ölenlerin fotoğrafları direklere asılarak duyuruluyor
TİRAN (İHA) – 'un Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı. Ölüm haberlerin bu şekilde verildiği öğrenilen kentte, haberi verilen arasında 4 yaşında babaannesi ile enkaz altında kalarak ölen Ariela Roland Lala'da bulunuyor.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan yaralar sarılmaya çalışılıyor. Başkente 30 ile 50 kilometre arasında değişim gösteren Durres (Dıraç) ve Thruman şehirleri yıkımın ve can kaybının en çok yaşandığı iller arasında yer aldı. Son alınan bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 49' çıktı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.

Depremde ölenlerin fotoğrafları elektrik direklerine asıldı

Hayatını kaybeden insanların bir kısmı da Thrumann kentinde bulunuyor. 20'den fazla ölünün bulunduğu kentte ölenlerin duyurusu yol kenarındaki elektrik direklerine fotoğraflı bir şekilde asılarak yapılıyor. Genellikle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asılarak duyurulduğu kentte, bu kez de enkaz altında kalarak ölenlerin isimleri asıldı.

Konuyla ilgili bölgede yardım ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Arnavutluk uyruklu Omer Fuçia, "Genellikle insanlar öldüğünde böyle haber veriliyor. Şimdiye kadar depremde ölenlerde buradakiler" dedi.

4 yaşındaki kız da ölenler arasında

Hayatını kaybedenler arasında küçük yaşta çocuklar da bulunuyor. Onlardan bir tanesi de babaannesiyle birlikte binanın çökmesiyle enkaz altında kalan Ariela Roland Lala oldu. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı. - TİRAN

Arnavutluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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