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Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

28.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:11Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

'ta, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.Ekiplerin çalışmaları alanlarda devam ederken bölgede artçı depremler yaşanıyor.

ARTÇI DEPREMLER YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

Arnavutluk'ta 2 gün önce yaşanan 6.4'lük depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ölü sayısı 47'e yükseldi. Yaralıların ise 750'i aştığı biliniyor. Gün içerinde artçı şoklar yaşanmaya devam ediyor. Ülkede bugün 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

600 YARALI VAR

Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen dünkü depremde bilanço artıyor. Arnavutluk medyası şimdiye kadar 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu bölgede Türkiye'den gelen AFAD ekibi de gece boyunca molozlar arasında çalışmalarını sürdürdü.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bölgede Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) gönderdiği gıda, giyim ve battaniye malzemeleri depremzedelere verilirken, AFAD ekipleri de gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Arnavutluk'ta yaşanan deprem nedeniyle Arnavutluk ve Kosova'da bugün ulusal yas ilan edildi.

Ölü sayısının 40Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu

ArnavutlukArnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi


Arnavutluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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