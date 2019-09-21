Arnavutluk'ta korkutan deprem

Arnavutluk 'un başkenti Tiran 'ın yaklaşık 30 kilometre batısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumu, depremin büyüklüğünün 5,6 şiddetinde olduğunu bildirdi. Deprem sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken, deprem başkent Tiran'da paniğe neden oldu. Birçok insan deprem sonrası sokağa döküldü. Depremin merkezine yakın kıyı kenti Durres kasabasında, bir apartmanın ağır hasar gördüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deprem sonrası sokağa çıkan insanların görüntüsü

-Deprem sırasında çekilen havuzun görüntüsü