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Arnavutluk'ta ölü sayısı 30'u aştı

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının üzerinden 48 saat geçti.

28.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:06Arnavutluk'ta ölü sayısı 30'u aştı
'ta meydana gelen depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının üzerinden 48 saat geçti. Son açıklanan rakamlara göre depremden ölenlerin sayısı 30'u aşarken 600'ün üzerinde kişi yaralandı. Dün akşam Durres'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem anı ise kameralar tarafından kaydedildi.

Arnavutluk'ta önceki gün sabaha karşı merkez üssü Başkent Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki bölgede meydana gelen 6.4 ve 6.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından aralarında otellerinde bulunduğu çok sayıda bina yıkılmış, 600'ün üstünde kişi yaralanmıştı. Bölgedeki vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ederken bir yandan da ekiplerin ihbar üzerine yaptıkları arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Türkiye'den gelen AFAD ve Hak İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekipleri de aramalarda yerel ekiplere destek veriyor.

Bilanço artıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre dün en son 27 olarak açıklanan ölü sayısı gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda enkaz altından cansız bedenlerin çıkarılmasıyla 30'a ulaştı.

Artçı depremler yaşanıyor

Büyük iki depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşamüstü Durres'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasında enkaz üstünde arama çalışmaları yapan ekipler çalışmasına kısa süreliğine ara verdi. anında ağaçların ve tabelaların sallanması ise kameraya yansıdı. - TİRAN

Arnavutluk, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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