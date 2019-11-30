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Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde her geçen gün ölü sayısı artıyor.

30.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:46Arnavutluk'ta ölü sayısı 50'ye çıktı

'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde her geçen gün ölü sayısı artıyor.

Sayısız binanın yıkıldığı deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Arnavutluk'ta 3 günden bu yana ölü sayısının 50'ye yükseldiği açıklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının 50'ye çıktığını belirtti. sonrası Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yardım kuruluşlarının geldiğini söyleyen Rama, "Acımızı paylaşan tüm devletlere teşekkür ediyorum" dedi.



Arnavutluk, Deprem, Dünya

Kaynak: DHA

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