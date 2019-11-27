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Arnavutluk'ta peş peşe şiddetli depremler!

Tiran'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen deprem yerin 6.9 km derinliğinde gerçekleşti.

27.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:46
'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen deprem yerin 6.9 km derinliğinde gerçekleşti.
Avrupa- Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada 'ta meydana gelen depremin 6.4 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.  Son olarak yine Arnavutluk'ta yerel saatle 07: 08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bilgisi geldi.
sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem sebebiyle şu ana kadar yalnızca bir kişinin panik sebebiyle balkondan atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yayınlandı.
Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.
Arnavutluk'ta peş peşe şiddetli depremler!

Arnavutluk, Akdeniz, Deprem, Tiran, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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