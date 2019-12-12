Haberler » Güncel » Arnavutluk'taki deprem - Haber

Arnavutluk'taki deprem

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan heyetin, Arnavutluk'taki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediği bildirildi.

12.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:28Arnavutluk'taki deprem
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinden oluşan heyetin, 'taki depremde oluşan yıkım ve hasarı yerinde incelediği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Politeknik Üniversitesi ile binalarda incelemelerde bulunan heyetin "Arnavutluk Raporunu" yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.
SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar başkanlığındaki heyette, Teknoloji Fakültesi doktor öğretim üyeleri İsa Vural, Osman Kırtel ve Yusuf Sümer de yer aldı.

Arnavutluk, Sakarya, Deprem, Tiran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:06 Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak - Haber
19:03 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haber
18:59 Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:12:15