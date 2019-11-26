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Arnavutluk'taki deprem kosova'dan da hissedildi

Arnavutluk'taki deprem Kosova'dan da hissedildiEnis TABAK, Prizren (DHA) - Arnavutluk'un Durs şehrinde yerel saatle gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Kosova'da da hissedildi.

26.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:21

'taki deprem 'dan da hissedildi

Enis TABAK, (DHA) - Arnavutluk'un Durs şehrinde yerel saatle gece 0354 saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem Kosova'da da hissedildi.

Merkez üssü Durs'un kuzeyinde olan depremin büyüklüğünün 6.4 olduğu belirtildi. Kosova'nın Prizren şehrinde yoğun bir şekilde hissedilen deprem nedeniyle, Kosovalılar sokaklara çıktı. Merkezi Durs (Adriyatik Denizi) olan deprem yerin 10 kilometre altında oluştu ve Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Arnavutluk'taki deprem kosova'dan da hissedildi

Arnavutluk, Prizren, Deprem, Kosova, Güncel

Kaynak: DHA


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