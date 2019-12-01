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Arnavutluk'taki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.

01.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:50Arnavutluk'taki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü olarak yıkılıyor

'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binalar kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.

sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan yerel görevliler, depremde ağır hasar gören ve tehlike yaratan binaları tespit etti.

İçerisinde herhangi bir canlı olmadığı belirlenen binalar, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılıyor.

Dıraç'taki plaj bölgesinde yıkılmaya başlanan binalar arasında, artçı sarsıntılar nedeniyle yan yatan 4 yıldızlı bir otel de bulunuyor.


Arnavutluk, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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