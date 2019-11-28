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Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Arnavutluk'ta, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

28.11.2019 01:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:56Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi
'ta, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.
Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.
Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.
Öte yandan, Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
IGJEUM ayrıca, önceki gün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Arnavutluk, Güncel

Kaynak: AA

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