Haberler » Güncel » Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi - Haber

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi

Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

28.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:00Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi
'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.
Öte yandan Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
IGJEUM ayrıca, 26 Kasım'da saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından en büyüğü 5 olan 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Arnavutluk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:21 M.Ali Özbuğday Gençlik Merkezi Atölye eğitimleri dolu dizgin devam ediyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:21 İnşaatın 9'uncu katından atlayarak intihar etti
11:20 Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi
11:16 Gebze Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık olacak
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
22:46 Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğu'nu ateşe verdi
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
28.11.2019 11:22:24