Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 46'ya ulaştı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 kilometre kuzeybatısı olan depremde bilanço her geçen gün artıyor. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren depremzedelerin sayısı 46'ya ulaşırken, 700'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yıkıcı depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.Yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.