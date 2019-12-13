Haberler » Güncel » Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri - Haber

Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri

Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı katkılarıyla Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere Sveti Stefan Kilisesi'nde Oda Müziği konseri gerçekleştirildi.

13.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:29Arnavutluk'taki Depremzede Çocuklara Yardım Konseri

Cihat Aşkın'ın 'ta vereceği konser öncesinde yaşanan deprem nedeniyle sanatçının talebi üzerine Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen konserde, kemanda Dilara Yıldırım, Fikret Diril ve viyolonselde Beliz Güney sahne aldı.

Yaratıcı Çocuklar Derneği yarına Arnavutluk'taki depremzede çocuklara bağışlanmak üzere gerçekleşen bu anlamlı ve özel geceye, Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Nikolay Dimitrov, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgar Ortodoks Kiliseler Yönetim Kurulu Kiryako Liaze, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve Ebru Sanver gibi cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.


Bulgaristan, Arnavutluk, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:14 Antalya, yaz turizminde dünya birincisi - Haber
10:14 FETÖ'NÜN ADALET BAKANLIĞI YAPILANMASINA OPERASYON (1) - Haber
10:14 Doğu'da 111 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Haber
10:12 Diyarbakır'da 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haber
10:09 Tamirhaneye gelen O'nu karşısında görünce şaşkına dönüyor - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:16:14