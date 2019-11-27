Arnavutluk'tan dönen yolcular deprem anını anlattı

ARNAVUTLUK'ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, başkent Tiran 'dan tarifeli seferle İstanbul 'a gelen yolcular deprem anında yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Depremin şiddetli bir şekilde yaşandığını belirten yolcular, Arnavutluk 'ta halkın geceyi arabalarda ve sokaklarda geçirdiğini söyledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 34 kilometre batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, en az 19 kişi hayatını kaybetmiş 600'den fazla kişinin yaralanmıştı. Çok sayıda binanın hasar gördüğü depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.

"BİRÇOK KİŞİNİN ARABALARINDA VE MEYDANLARDA UYUDUĞUNU GÖRDÜK"

Korkutan depremin ardından Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan dönen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üst düzey yöneticisi olan Hasan Cumhur Bandaççıoğlu, bir fuar için Tiran'da bulundukları sırada depreme yakalandıklaranı belirtti. Bandaççıoğlu, "İlk deprem galiba gece yarısı oldu. 5,1 civarındaydı. Daha sonra 04.00 sırasında asıl deprem başladı. 45 - 50 saniye sürdü. Daha önce deprem yaşamış biri olarak gerçekten çok ürkütücüydü. Kaldığımız otelde 22 Türk vardı, yaralanan yoktu ama çok şiddetli bir deprem yaşadık ve koktuk. Allah ülkemizi böyle bir depremden korusun. Aynı şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile. Tiran'da birçok kişinin arabalarında ve meydanlarda uyuduğunu gördük. Otellerinde kimileri lobide uyudu" dedi.

Afrika'ya gitmek üzere aktarmalı olarak geldiği İstanbul'da gazetecilere konuşan Arnavutluk vatandaşı Mirjana Kuka ise, şunları söyledi:

"Sabaha karşı bir şeylerin sallandığını hissettik ama rüyada olduğumuzu sandım. 25 dakika sonra her şey sallanmaya başladı. Bizim için bir şoktu. Hareket edemedik. Çünkü 20'den fazla sarsıntı oldu. Çok kötüydü. Oğlum, 'anne neredesin' diye sordu. Ben de 'hareket etme dedim. Çok korkutucuydu, 4'üncü kattaydım. Sonrasında aniden aşağı indik. Bütün Tiran halkı dışarıdaydı. 3 saat sonra evlere döndük. Tiran'da depremden korktuğu için balkondan atlayan bir kişi öldü. Birçok bina, annemin yaşadığı dahil zarar gördü. İnsanlar halen evlere dönmedi."

Deprem sonrası bölgeye yardım elini uzatan Türkiye'ye de teşekkürlerini ileten Mirjana Kuka, daha sonra eşiyle birlikte havalimanından ayrıldı.

- İstanbul