Haberler » 3. Sayfa » Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:44 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı
MİT'in düzenlediği operasyonla 'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'ye yönelik Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve çıkarıldığı savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılığın sevk yazısında, bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı vurgulanan şüpheli Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Arnavutluk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:55   Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor - Haberler
19:51   AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici - Haberler
19:50   DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
19:42   Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Haberler
19:39   Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
18:39   Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak - Haberler
18:34   Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Haberler
18:33   İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Haberler
18:15   Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
3.01.2020 19:59:48