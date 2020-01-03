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Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

ARNAVUTLUK'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:55 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı
ARNAVUTLUK'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla 'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Harun Çelik, Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan şüpheli Harun Çelik'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Çelik'in tutuklanmasına karar verildi. 


- İstanbul

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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