Haberler » 3. Sayfa » Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi - Haberler

Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

03.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:03 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisine tutuklama talebi
MİT'in düzenlediği operasyonla 'ta yakalanarak 'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'ye yönelik Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Çelik, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Çelik, hakkında yazılan sevk yazısında şüphelinin kendi telefon numarası üzerinden örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirtilirken, Çelik hakkında ifade veren iki itirafçının beyanları yer aldı.

Sevk yazısında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay Z.O.'nun beyanında şüpheli Çelik ile iki ayda bir görüştüklerini ifade ettiği belirtildi. Başka bir itirafçı R. D. ise şüpheli Çelik'in kendisini örgüte ait yurtlara götürdüğünü ve örgütten maaş aldığını söylediğini belirtti.

Şüpheli Çelik'in sahte vize ile Arnavutluk'tan Kanada'ya kaçmaya çalıştığının belirtildiği sevk yazısında, örgütle alakalı bilgi vermediği ve suçunun katalog suçlardan olması dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talep edildi. - İSTANBUL

Arnavutluk, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:24   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'a verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu - Haberler
18:22   CHP, belediye başkanının FETÖ'den tutuklandığı Urla'da toplantı düzenledi - Haberler
18:21   Urla'da belediye meclisi toplantısı halka açık düzenlendi - Haberler
18:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü - Haberler
18:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Haberler
17:52   Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! - Haberler
17:52   Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor - Haberler
17:34   ABD basınından Kasım Süleymani suikastiyle ilgili çarpıcı yorum: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı - Haberler
17:04   Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Haberler
16:59   Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar - Haberler
3.01.2020 18:32:29