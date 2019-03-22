22 Mart 2019, 21:46
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Arnavutluk-Türkiye

Arnavutluk-Türkiye

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Loro BoriçiHakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)Arnavutluk: Berisha, Ivan...

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Loro Boriçi

Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)

Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi

Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun Almanya, Arnavutluk, Türkiye, Spor
Kaynak: AA



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