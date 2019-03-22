İŞKODRA (AA) - Arnavutluk
ile Türkiye
A Milli Futbol
Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya
)
Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi
Türkiye: Mert Günok
, Gökhan Gönül
, Kaan Ayhan
, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım
, Mahmut Tekdemir
, Emre Belözoğlu
, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu
, Burak Yılmaz
, Cenk Tosun
Almanya, Arnavutluk, Türkiye, Spor
Kaynak: AA