Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk
ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ay-yıldızlı ekip, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde, Arnavutluk maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım
grip olduğu gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı.
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Kaynak: AA