Arnavutluk-Türkiye Maçını Tobias Stieler Yönetecek

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.